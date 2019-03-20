السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تعلن عن بدء التسجيل في 21 دبلوماً في تخصصات جديدة



المدينة المنورة ١٣ رجب 1440هـ الموافق ٢٠ مارس 2019م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم عن بدء التسجيل في مرحلة الدبلوم للعام الجامعي 1440-1441هـ خلال المدة من 14 رجب وحتى 15 شعبان المقبل عن طريق بوابة القبول الالكترونية.

وأوضح عميد خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور سعود بن عبدالعزيز السلومي أن البرامج المتاحة والبالغ عددها 21 دبلومًا تشمل الطلاب والطالبات، وتأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة في خدمة المجتمع وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء الوطن لتهيئتهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص، وللمساهمة في نشر الثقافة والمعرفة والوعي العلمي والتقني بالأساليب العلمية والتطبيقية المختلفة.

وقال إن التسجيل سيكون متاحًا الكترونيًا خلال الموعد المشار إليه عن طريق الرابط: ‪https://community.iu.edu.sa‬/ . مضيفًا بأن جميع الدبلومات مصنفة ومعتمدة من وزارة الخدمة المدينة وهي: دبلوم الإرشاد الأسري، دبلوم المحاماة، دبلوم علوم الحاسبات الآلي (تقنية البرمجة-تقنية الشبكات-تقنية الشبكات سيسكو)، دبلوم الأنظمة، دبلوم الفندقة والسياحة، دبلوم الموارد البشرية، دبلوم العلاقات العامة، دبلوم الأمن السيبراني، دبلوم مساعدي الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، دبلوم التحرير والسكرتارية، دبلوم إدارة مكاتب القيادات الإدارية، دبلوم البحث الاجتماعي، دبلوم المعاملات المصرفية، دبلوم التحرير الصحفي، دبلوم التسوق، دبلوم المحاسبة، دبلوم إدارة أعمال الحج والعمرة، دبلوم الحسبة، دبلوم الأمن والسلامة.

وأكد على أن البرامج تُعد وتُؤهل كوادر وطنية متخصصة بما يلبي متطلبات مشروعات التنمية في المملكة، وتفتح مجالات واسعة للخريجين بما يسمح لهم بالمنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار، وترفع مستوي كفاءة الشباب السعودي في وظائفهم، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال الاعتماد على أحدث المعامل والتقنيات العالمية والعلمية في التدريب.

‪// انتهى //‬

18:31ت م

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