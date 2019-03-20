

مسقط 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

عقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» اليوم، اجتماعه الأول لعام 2019م برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس المجلس - ممثل سلطنة عُمان - بحضور الأعضاء ممثلي دول

وناقش الاجتماع جملة من البنود والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمل المركز وتحسين إيراداته، كما اطلع مجلس الإدارة على عدد من التقارير المالية لعام 2018م منها اعتماد تقرير عن الحسابات المنتهية في 31 / 12 / 2018م، وأعاد المجلس تعيين المدقق الخارجي لحسابات 2018م على أن يكون هو المدقق الخارجي لحسابات 2019م، وأوصى كذلك بأهمية وضرورة تعيين مدقق داخلي لعام 2019م، كما اعتمد المجلس في اجتماعه التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز 2018م.

واتفق الحضور على أن يعقد الاجتماع القادم في مملكة البحرين في سبتمبر المقبل.

// انتهى //

18:16ت م

0287



مسقط 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسعقد مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» اليوم، اجتماعه الأول لعام 2019م برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس المجلس - ممثل سلطنة عُمان - بحضور الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط.وناقش الاجتماع جملة من البنود والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمل المركز وتحسين إيراداته، كما اطلع مجلس الإدارة على عدد من التقارير المالية لعام 2018م منها اعتماد تقرير عن الحسابات المنتهية في 31 / 12 / 2018م، وأعاد المجلس تعيين المدقق الخارجي لحسابات 2018م على أن يكون هو المدقق الخارجي لحسابات 2019م، وأوصى كذلك بأهمية وضرورة تعيين مدقق داخلي لعام 2019م، كما اعتمد المجلس في اجتماعه التقرير السنوي عن أعمال ونشاط المركز 2018م.واتفق الحضور على أن يعقد الاجتماع القادم في مملكة البحرين في سبتمبر المقبل.// انتهى //18:16ت م0287

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.