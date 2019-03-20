السعودية اليوم / مطبوعات جازان تتلف "62648" مادة إعلامية مخالفة



جيزان 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

أتلفت إدارة المطبوعات بمنطقة جازان اليوم , "62648" مادة إعلامية مخالفة، لاحتوائها على مواد مخلة بالآداب العامة بالإضافة لمواد أخرى فيها اعتداء على حقوق المؤلف ، وتحتوي على أسطوانات مدمجة وأقراص رقمية تشغل أفلاماً وبرامج مقلدة ، بالإضافة إلى أشرطة كاسيت سمعية وكتب ومجلات ونشرات وملصقات وأجهزة رسيفر وبطاقات قنوات مشفرة.

وأوضح المشرف على وزارة الإعلام مدير المطبوعات بالمنطقة عمر بن حسين غالب أن عملية الإتلاف تأتي ضمن جهود إدارة المطبوعات بمنطقة جازان لمنع بيع أية أجهزة للاستقبال الفضائي لديها القدرة على فك الشفرات ، وكذا بطاقات (باقات القنوات المشفرة) ، تمشياً مع التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات والنشر.

وأكد ضرورة التقيد والالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بقوانين الملكية الفكرية ، مما يوجد بيئة وطمأنينة لدى الشركات الاستثمارية في توفير فرص عمل للاستثمار في الداخل بما ينسجم ويتماشى مع الأنظمة والقوانين الإعلامية المعمول بها في المملكة العربية

وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة الإعلام في التصدي لمخالفي نظام حماية حقوق المؤلف ونظام المطبوعات ، وحرص المسؤولين في الوزارة على تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة لمخالفي الأنظمة والقوانين الإعلامية.

// انتهى //

18:01ت م

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جيزان 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واسأتلفت إدارة المطبوعات بمنطقة جازان اليوم , "62648" مادة إعلامية مخالفة، لاحتوائها على مواد مخلة بالآداب العامة بالإضافة لمواد أخرى فيها اعتداء على حقوق المؤلف ، وتحتوي على أسطوانات مدمجة وأقراص رقمية تشغل أفلاماً وبرامج مقلدة ، بالإضافة إلى أشرطة كاسيت سمعية وكتب ومجلات ونشرات وملصقات وأجهزة رسيفر وبطاقات قنوات مشفرة.وأوضح المشرف على وزارة الإعلام مدير المطبوعات بالمنطقة عمر بن حسين غالب أن عملية الإتلاف تأتي ضمن جهود إدارة المطبوعات بمنطقة جازان لمنع بيع أية أجهزة للاستقبال الفضائي لديها القدرة على فك الشفرات ، وكذا بطاقات (باقات القنوات المشفرة) ، تمشياً مع التعديلات الجديدة على نظام المطبوعات والنشر.وأكد ضرورة التقيد والالتزام بالاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بقوانين الملكية الفكرية ، مما يوجد بيئة وطمأنينة لدى الشركات الاستثمارية في توفير فرص عمل للاستثمار في الداخل بما ينسجم ويتماشى مع الأنظمة والقوانين الإعلامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأضاف أن ذلك يأتي حرصاً من وزارة الإعلام في التصدي لمخالفي نظام حماية حقوق المؤلف ونظام المطبوعات ، وحرص المسؤولين في الوزارة على تطبيق الأنظمة والعقوبات الرادعة لمخالفي الأنظمة والقوانين الإعلامية.// انتهى //18:01ت م0281

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