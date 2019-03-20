السعودية اليوم / الأمير حسام بن سعود يتسلم تقريراً عن منجزات وأعمال المجلس البلدي بمحافظة بني حسن

الباحة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً عن منجزات وأعمال المجلس البلدي بمحافظة بني حسن .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة فراج بن أحمد الزهراني ، وأعضاء المجلس .

واستمع سمو أمير الباحة إلى شرح من الغامدي عن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة التي تشمل الإنارة والأرصفة والسفلتة لقرى بالمحافظة ، ومشروع إيصال مياه التحلية للمنازل ، حيث سيتم تغطية المحافظة بالكامل خلال مشروع المرحلة الخامسة الذي بدأ العمل به مع إضافة خط ناقل من خزان قرن ظبي إلى خزان بني حسن الرئيسي، إلى جانب العمل على تهيئة المنتزهات استعداداً لصيف هذا العام.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من محافظ بني حسن ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لخدمة المحافظة ، مؤكداً سموه على أهمية دور المجالس البلدية في تلمس احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات التنموية .

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من جانبه رفع محافظ بني حسن خضر الغامدي باسم أهالي المحافظة وعن أعضاء المجلس المحلي والبلدي ، الشكر والعرفان لسموه بالموافقة على اختيار موقع لفرع جامعة الباحة يخدم محافظة بني حسن ومحافظة القرى ومحافظة المندق ، مؤكداً حرص منسوبي المحافظة بالعمل وفق توجيهات وتطلعات سمو أمير المنطقة لتقديم أفضل الخدمات التي ينشدها الأهالي .

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17:55ت م

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