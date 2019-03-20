السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يستقبل ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان



بيروت 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

استقبل وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب في بيروت اليوم ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان تانيا شابويست.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وفي نشاطات المنظمة على الاراضي اللبنانية وسبل تطوير التعاون بين لبنان واليونيسف .

// انتهى //

17:41ت م

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