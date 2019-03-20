السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل قنصل اليابان



جدة 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، قنصل اليابان ماسايوكي مياموتو.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

17:07ت م

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