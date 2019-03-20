شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياض آرت» .. ملتقى عالمي للمبدعين والان نبدء بالتفاصيل
يساهم مشروع "الرياض آرت" في جعل مدينة الرياض حاضنة للأعمال الفنية الإبداعية، وملتقى للفنانين، والمختصين، والمهتمين من أرجاء العالم، حيث يركز على جذب الفنانين، والمختصين، والخبراء، والمبتكرين؛ لتحقيق التفاعل المجتمعي مع الإبداع والمبدعين.
ويعمل المشروع على تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح عبر استثمار بوابات المدينة، وواجهاتها، وساحتها، وحدائقها، وميادينها، وجسورها، ومحطاتها؛ لعرض أكثر من ١٠٠٠ عمل ومَعلم فني لمبدعين سعوديين وعالميين.
وينظم المشروع احتفالًا سنويًا تحت عنوان "احتفال النور" يشتمل على أعمال فنية تفاعلية، وتقنيات للصوت والضوء، يجعل من العاصمة الرياض وجهة مميزة لمحبي الفنون والإبداع، بما يسهم في إيجاد فرص مميزة أمام الفنانين المحليين والعالميين لطرح إبداعاتهم أمام سكان وزوار مدينة الرياض، ويعزز التفاعل الحضاري والتبادل المعرفي والتعاون الإبداعي، ويحفز حركة السياحة والترفيه في المدينة.
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