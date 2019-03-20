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2019-03-20 فيديو.. الألعاب البدوية تخطف الأبصار في مهرجان الإبل متابعات الخليج 365 - الرياض شهدت فعاليات الألعاب البدوية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل التي اختتمت أمس إقبالاً كثيفًا من قبل الزوار.

وتنوعت المشاركات البدوية من آسيا إلى إفريقيا مرورا بأوروبا ضمن فعاليات نسخته الثالثة، من المهرجان التي استمرت أكثر من ” 43 ” يومًا بالصياهد الجنوبية شمال شرق العاصمة الرياض.

وضم المهرجان العديد من الأنشطة المصاحبة، ابتداء بالقرية السعودية للإبل، إضافة إلى القرية العالمية للألعاب البدوية ” عالم النوماد ” التي احتضنت بين جنباتها مختلف العادات والتقاليد والألعاب العالمية للرحل بالعالم، والألعاب البدوية والأسواق الشعبية، والمنتجات اليدوية.











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