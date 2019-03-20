“التعليم” تتيح خدمة الموظف لتمكين المستفيد من الحصول على قرارته ومستنداته

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

أتاحت وزارة التعليم، عبر قنوات “تواصل”، خدمة الموظف، التي تمكن المستفيد من الحصول على مرفقات ومستندات من ملفه بالوزارة.

وتشمل المستندات، قرار التعيين، قرار تحسين المستوى، قرار الترقية، قرار التثبيت، قرار النقل، قرار التكليف، وغيرها من المستندات التي يحتاجها ضمن ملفه بحيث تصله على بريده الإلكتروني بأسرع وقت ممكن.