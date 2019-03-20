شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: جسر المستشفى سيرى النور بعد شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

كشف أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود افتتاح مشروع جسر مستشفى الملك فهد خلال شهر وأسبوع تقريباً من الآن، مشيراً إلى أن ازدواجية طريق الباحة - المندق من أولى اهتماماته وسيتم الوقوف عليه مع وزير النقل عند زيارته للمنطقة لاعتماده.

وقال أمير الباحة في تصريح عقب زيارته اليوم (الأبعاء) لعدد من المشروعات التنموية بالمنطقة: «أنقل البشرى للأهالي بأن طريق المندق - الباحة من أولى اهتماماتي وهو الطريق رقم واحد لتنفيذ ازدواجيته بعد اعتماد المشروعات الحالية».

وبين أنه تم خلال الزيارة الوقوف على 4 مشاريع للطرق والأمانة، شملت جسر تقاطع مستشفى الملك فهد بالباحة، والقرية التراثية بالقرى التي تضم المدرج الرومان، وعقبة طريق الحسام ومنتزه الحسام ببلخزمر، والاطلاع على سير العمل في تلك المشروعات الجاري تنفيذها على أكمل وجه، مفيداً أن مشروع طريق الحسام الذي تم تمهيده ليختصر ما يقارب 3 ساعات إلى 4 كيلومترات من قرية الجماجم وعنازة وصولاً للقطاع التهامي، وسيتم التفاهم مع وزارة النقل للسفلتة وتوفير أدوات السلامة، إلى جانب قيام الأمانة بتنفيذ منتزه الحسام.

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وبين أنه سيتم الانتهاء من هذه المشروعات خلال فترة قريبة، وهناك تواصل مستمر مع الوزراء لبحث كل ما تحتاجه المنطقة من مشروعات، معرباً عن شكره لوزير النقل على اهتمامه بمشروعات الطرق بالمنطقة التي أثمرت عن اعتماد مشروعي طريق العقيق القرى والعقيق بلجرشي.

وكان أمير الباحة استهل زيارته الميدانية للمشروعات التنموية بالوقوف على مشروع تقاطع مستشفى الملك فهد، إذ استمع إلى شرح عن المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 42 مليون ريال، ووصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقارب 70 %.

بعد ذلك توجه إلى مقر مشروع القرية التراثية بمحافظة القرى، وتجول في المشروع، وشاهد مخططاته وصوراً للمشروع الذي يقع على طريق الملك عبدالعزيز، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور على السواط عن مشروع القرية الذي يتكون من 24 عنصراً ما بين خدمي واستثماري وبمساحة إجمالية قدرها 120 ألف متر مربع، وتبلغ التكلفة المالية للمشاريع الخدمية التي تحت التنفيذ 46 مليون ريال، مشتملة على مسرح مكشوف - وبنية تحتية (سفلته وأرصفة وإنارة)- وتحسين وتطوير الموقع العام للمشروع ضمن محور تحسين المشهد الحضري.

فيما زار مركز بلخزمر، إذ وقف على مشروع طريق عقبة الحسام، واستمع إلى شرح عن الطريق الذي يرابط بين قطاع السراة وتهامة بمنطقة الباحة بطول يقارب 4 كيلومترات، مشيراً أنها أقصر عقبة في الباحة والمنطقة الجنوبية، وتم تمهيد الطريق بجهود ذاتية قامت بها وزارة النقل ممثلة بفرع الباحة وبأيدي شباب سعوديين اختصر معاناة السفر بما يقارب 100 كيلومتر لمنطقة مكة المكرمة.