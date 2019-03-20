شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مرشدة ومرشد سياحي يتأهلون لخدمة عاصمة المصائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

فيما اجتازت 60 متدربة ومتدرب من الطائف اليوم ( الاربعاء ) الدورة التأهيلية للارشاد السياحي علمت "الخليج 365" أن أكثر من 50 مرشد ومرشدة حصلوا على على تراخيص مزاولة المهنه بمدينة الورد ليصبح اجمالي الحاصلين على تراخيص المزاولة والمتدربين والمتدربات قرابة الـ120 مرشد سياحي ما يشير إلى الاقبال الكبير على المهنة وعلى مدينة الصيف وعاصمة المصائف

وكان المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» اختتم أمس فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل المرشدين السياحيين بالطائف للحصول على رخصة مهنة الإرشاد السياحي، واجتاز 60 متدرباً ومتدربة الدورة التأهيلية التي استمرت، لمدة 5 أيام تدريبية. وجاء ذلك ضمن أهداف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لتدريب القوى الوطنية لممارسة المهنة، وتزويد المتدربين بالمهارات التي تعزز قدراتهم العملية، وتنمي مهاراتهم في المهنة.

وشملت الدورة على تدريب (نظري) وآخر ميداني (عملي) في المواقع وجرى تزويد المتدربين والمتدربات بأفضل المهارات والممارسات العالمية لمهنة الإرشاد السياحي، وتعريفهم بالتحديات التي قد تواجه المرشد في الميدان، وسبل التغلب عليها.