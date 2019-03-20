شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الرياض ترعى تخريج الدفعة الـ16 من طالبات «جامعة سعود للعلوم الصحية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ترعى حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، الأربعاء 27 رجب 1440 حفلة تخريج الدفعة الـ16 من طالبات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهن 972 طالبة على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهن 496 طالبة في الرياض، و242 طالبة في فرع الجامعة بجدة، و234 طالبة في الأحساء، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

ويبلغ عدد خريجات الدفعة الـ16 في برامج الدراسات العليا 208 طالبات، بينما جاء عدد خريجاتها من درجة البكالوريوس 764 طالبة، وتأتي رعاية الأميرة دعماً وتشجيعا منها لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعاً للاستمرار في حصد المنجزات، وتأكيداً على دعم القيادة الحكيمة لطالبات الوطن لما بذلنه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة، ومراكز المحاكاة السريرية ومدينتي الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة ومستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء.

وثمن مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي رعاية حرم أمير الرياض حفل تخريج طالبات الجامعة لما فيها من أثر كبير على الخريجات وهن يغادرن أسوار الجامعة بعد أن نهلن من حقول العلم والمعرفة بما يساعدهن على خدمة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن رعاية حرم أمير الرياض تأتي تتويجاً للخريجات وما بذلنه من جهد خلال مسيرتهن الأكاديمية والعلمية وفي برامج التدريب الإكلينيكي المكثف بمركز المحاكاة السريرية بالجامعة وبمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وكذلك مشاركتهن في التطلع لخدمة الوطن بكل إخلاص وتفان، مضيفاً أن الخريجات بما اكتسبنه من تجربة بالجامعة سيساهمن في تطوير وتحسين النظام الصحي بالمملكة وسد الاحتياج المتزايد للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأكد الدكتور القناوي أن الجامعة وبدعم وتشجيع القيادة مستمرة في تحقيق رؤيتها الممثلة في تخريج الكفاءات العلمية المميزة بمختلف القطاعات الصحية ليشاركن في برامج النهضة الصحية بما يواكب رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسينها بما يخدم الوطن والمواطن.