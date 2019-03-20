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مركز الملك سلمان يحتفي بإعادة تأهيل 27 طفلاً مجنداً في مأرب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين، ضمن الدورة الأولى من المرحلتين التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

وعبر الأطفال المستفيدون في الحفل التكريمي الخاص المعد لهم عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له لمدة 45 يوماً ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية.

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وفي نهاية الحفل كرم المركز الأطفال المحتفى بهم بشهادات تقديرية وجوائز تحفيزية.

واحتفى المركز بـ27 طفلاً مجنداً ومتأثراً ضمن المرحلتين التاسعة والعاشرة التي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلاً من مختلف المحافظات اليمنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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