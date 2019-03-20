شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» ينظم الدورات الإدارية لمعيلات الأسر في الحزم بالجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنظيم الدورات الإدارية وتنمية المهارات الحياتية لـ100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت الدورة تمكين المتدربات من إدارة مشاريعهن الصغيرة وإكسابهن مهارة التسويق وفن الادخار وكيفية إعداد دراسة الجدوى لإعداد المشاريع الصغيرة.

وتعد الدورات من ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

من جهة ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، 200 سلة غذائية، تزن 14 طناً و800 كيلوغرام للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة تستهدف تسع محافظات يمنية، الجوف، المهرة، شبوة، مأرب، حضرموت، الضالع، لحج، سقطرى، عدن.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعاً.

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