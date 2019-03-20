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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سقطرى)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، 17 خيمة و102 بطانية و34 بساطًا في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى، يستفيد منها 102 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.