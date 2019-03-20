مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سقطرى) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، 17 خيمة و102 بطانية و34 بساطًا في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى، يستفيد منها 102 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، 17 خيمة و102 بطانية و34 بساطًا في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى، يستفيد منها 102 فرد. ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة. صور Advertisements صور صور صور



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