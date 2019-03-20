شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُعفى المنشآت الصغيرة من المقابل المالي للعمالة؟.. «العمل» تجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المنشآت الصغيرة (التي تتكون من 9 عمال فأقل)، يتم إعفاؤها من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين.

وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأربعاء)، ردا على أحد المغردين، أنه يشترط لذلك تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها.