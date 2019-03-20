شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرض جهود نشر الوسطية في مؤتمر مواجهة التطرف بموريتانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

يستعرض وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، في المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بموريتانيا، برعاية من الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، في الجلسة الافتتاحية، تجربة وجهود السعودية في نشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة التطرف والعنف، وإسهاماتها لتعزيز ثقافة الحوار ونبذ الكراهية، حيث يشارك علماء وباحثين ودعاة وأكاديميين من مختلف الدول العربية والإسلامية في جلسات وأعمال المؤتمر.

ويلقي الصامل الكلمة نيابة عن الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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ويناقش المؤتمر في جلساته ــ التي تتواصل على مدى يومين ــ 4 محاور رئيسية هي: وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التطرف، والإسلام وقيم التسامح والتكافل، والمؤسسات الحاضنة للإسلام ودورها في تحصين المجتمع من التطرف، وخطاب الكراهية وآثاره السلبية على الأمة.

وكان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، بدأ زيارته الرسمية لموريتانيا التي تستمر عدة أيام، وكان في استقباله لدى وصوله أمس ، لمطار نواكشوط الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مورتانيا هزاع بن زبن المطيري، والأمين العام لوزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي إدريسا كبي، ونائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية بمورتانيا الدكتور محمدو المرابط، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

وتأتي مشاركة الشؤون الإسلامية في المؤتمر بتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لإبراز جهود المملكة في خدمة العمل الإسلامي في مجالاته كافة، وتأكيد رسالة المملكة الريادية في نشر الوسطية والاعتدال، وإشاعة ثقافة التسامح، ونبذ العنف والكراهية.