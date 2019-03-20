شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير حائل: إستراتيجية التطوير تتطلب التفاعل السريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 - حائل

وجه نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز , الإدارات والقطاعات الحكومية بالتفاعل مع التوجهات الإستراتيجية والتطويرية لتسريع عجلة النمو والتنمية بالمنطقة .

و اطلع بمكتبه بالإمارة على العرض الخاص بالنتائج الأولية للتحليل المبدئي للمرحلة الأولى لمشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي لمنطقه حائل ، الذي يهدف إلى إعداد رؤية وإستراتيجية تنموية موحدة ومشتركة لكافة الجهات العاملة في المنطقة .

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وشمل العرض نتائج التحليل المبدئي لأوضاع التنمية في المنطقة والخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتحديد المقومات الإقتصادية في المنطقة ، والإستفادة من التجارب المماثلة وفق إستراتيجية تركز على أبرز الموارد الإقتصادية في منطقة حائل واستغلال الموارد المتاحة ، والتعامل مع معوقات التنمية وفق إستراتيجية محددة وفي الإطار العام لرؤية المملكة 2030 .

وناقش مع الفريق الاستشاري للهيئة الذي يقوم حالياً بإعداد الدراسة النتائج الأولية لتشخيص الوضع الراهن بالمنطقة من خلال العوامل الطبيعية والخصائص الديموغرافية والاقتصادية والثقافية والخدمية والبنية التحتية ، والتخطيط الحضري ، والمحفزات الاقتصادية .

واستعرض الفريق الاستشاري لهيئة تطوير منطقة حائل المعلومات المتعلقة بصياغة الرؤية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة والبناء المؤسسي للهيئة ، بالإضافة إلى نتائج الاجتماعات وورش العمل والزيارات الميدانيه والمسوحات المختلفة التي عقدها ونفذها الفريق والتي شملت مدن ومحافظات المنطقة .