شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة: فرق لنظافة مقار العزاء في مبادرة «مواساة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

شرعت أمانة العاصمة المقدسة في تنفيذ مبادرة «مواساة» لخدمة ذوي المتوفين، من خلال باقة تهدف للمساهمة في التخفيف عنهم في مصابهم الجلل، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية.

ووفق تأكيدات مدير خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل صالح حلواني لـ "الخليج 365" فإنه استفاد 140 شخصا من المبادرة، التي تهدف للتسهيل عليهم في عملية استقبال المعزين، إذ يتم تأمين فرقة لنظافة الموقع طيلة أيام العزاء، بالإضافة إلى تهيئة ساحات الاستقبال من إزالة مخلفات ترابية والردميات وخلافه وتحسين المكان.

وأشار إلى أن الأمانة تقدم خدمة الإضاءة السوارية وتهيئة موقع العزاء بمقبرة المعلاة والشرايع ومقبرة شهداء الحرم.