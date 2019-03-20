شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر لـ«بلدي الرياض»: العاصمة ستكون مدينة عالمية جاذبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

شدد أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، على أهمية دور المجلس البلدي وما يقوم به من مهام عديدة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن مدينة الرياض تزدهي بالمشاريع الكبرى التي دشنها خادم الحرمين الشريفين، لتكون مدينة عالمية عصرية وجاذبة.

وأشار خلال استقباله رئيس المجلس البلدي للعاصمة خالد العريدي وعدد من الأعضاء، أن الأيام القادمة تقتضي عملاً دؤوبًا ونشاطًا مواكبًا للرؤية الطموحة والهمة العالية التي يجسدها ولي العهد.

وفيما أطلع أمير الرياض على عرض تقديمي عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة، بالإضافة إلى النشاطات المتمحورة حول إبراز دور المواطن في تطوير الخدمات البلدية، مع استعراض للمبادرات التطويرية المقترحة كتحسين بوابات الرياض ومداخلها، ثمن سموه الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق تواصل فعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا للمدينة.