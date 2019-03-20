شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الثقافة عن مشروع «الرياض آرت»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن العمل يتم حاليا على استكمال التصاميم لمشروع «الرياض آرت»، كاشفاً أن بدء المشروع سيكون في نهاية عام 2019، وسيتم الانتهاء منه بنهاية عام 2023.

وكشف وزير الثقافة أن مشروع «الرياض آرت» يهدف إلى تحويل العاصمة الرياض إلى معرض فني مفتوح، «ما يعكس روح أصالتنا وتقاليدنا، إضافة إلى الحداثة من خلال تنفيذ أكثر من 1000 عمل فني في المدينة».

وقال الأمير بدر بن فرحان في لقاء مع قناة «العربية»: «عندما نجمع الفنانين والمختصين من مختلف أنحاء العالم، فالقيمة الحقيقية هي العائد غير المادي» مؤكدا أن المشروع مثرٍ جدا من الناحية الفكرية والجمالية، «إضافة إلى أن المشروع يساهم في تحفيز الحركة السياحية والترفيهية للمدينة، هذا ما يطرح الفرص أمام الفنانين المحليين لطرح أعمالهم والمساهمة في تعزيز حضارتنا وهويتنا».

ورفع وزير الثقافة أسمى آيات الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق المشاريع التنموية التي تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة في بلادنا الحبيبة.