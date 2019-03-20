دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الصمعان» يشرح مهام مجلس الشوري.. ومصير كل التوصيات

قدّم مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، اليوم الأربعاء، شرحًا لأهم مهام المجلس، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

وافتتح الصمعان جلسة الحوار مع متدربي الدفعة الثانية من البرنامج، وهو أحد مبادرات مشروع سلام للتواصل الحضاري، بحضور المدير التنفيذي للمشروع الدكتور فهد السلطان.

واستعرض الصمعان، خلال الجلسة، عددًا من أعمال مجلس الشورى، وقدّم شرحًا مفصلًا عن مهامه، قائلًا إنّ ما يصدره من قرارات يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما يحضر جلساته الوزراء ومسؤولو الجهات الحكومية.

وأضاف أنّ الهدف من عقد مثل هذه الورش والجلسات هو الانفتاح على المجتمع والتواصل مع الجميع، موضحًا أنّه يمكن للمواطن تقديم مقترحاته من خلال بوابة المجلس على شبكة الإنترنت، لافتًا إلى أنّ المجلس يستفيد من ذلك ويحيلها للجان المتخصصة.

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كما أوضح الصمعان أنّ اللجان المتخصصة في المجلس يحق لها دعوة ممثلين من الجهات ذات العلاقة والاستعانة بالخبراء أثناء دراستها لأحد التقارير السنوية في اجتماعات اللجان.

واستمع مساعد رئيس المجلس لعددٍ من استفسارات المتدربين في برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي تتعلق بنظام مجلس الشورى ودراسته لتقارير الجهات الحكومية، ودور هذه اللقاءات في تعزيز الثقافة الشورية لدى المجتمع.

كما صرّح الصمعان بأنّ «الإسلاموفوبيا» وظاهرة الخوف من الإسلام أصبح لها دور في إثارة الكثير من الأعمال الإرهابية ضد المسلمين وتشويه صورة الإسلام.