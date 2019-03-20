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لهذه الأسباب .."الجوف" الأعلى بالمملكة في التسوّق عبر الإنترنت

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة © Sabq News قدمت بواسطة

كشف مختصون عن أسباب عدة كانت وراء حصول منطقة الجوف على النسبة الأعلى في التسوق عبر الإنترنت بالمملكة بنسبة 65 بالمئة، وذلك في مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2018، حيث إن الإناث هن الأعلى تسوّقاً بالمنطقة.

وقال مختصون في التسوّق الإلكتروني، إن ندرة الماركات العالمية وفروع الشركات بالمنطقة هي واحدة من الأسباب، وفي حال توافر محال بالمنطقة أو غيرها بشكل عام، فإن المعروض عادةً قديم، إضافة إلى عامل ارتفاع الأسعار؛ ما يجعل الإقبال على المواقع الإلكترونية للشراء أكبر لفارق السعر.

يُذكر أن نسبة التسوّق عبر الإنترنت بالمملكة ارتفعت إلى 49.9 % بنهاية عام 2018 م، والجوف هي الأعلى من بين مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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