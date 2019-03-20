انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تعتقل وتعذب 51 شخصاً بسجونها السرية في اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 05:54 مساءً - وثّقت "منظمة العفو الدولية" اعتقال دولة الإمارات ومليشيات يمنية تابعة لها 51 يمنياً في سجونها السرية داخل اليمن، مع تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وأكدت المنظمة في تقرير لها، صدر اليوم الأربعاء، أن الإمارات عملت بنشاط على تدريب وتمويل وتسليح مختلف الجماعات المسلحة، منذ أواخر عام 2015.

وبيّنت أن أبوظبي تدعم انتشار المليشيات غير الخاضعة للمساءلة في اليمن؛ مثل "الحزام الأمني"، ​​و"العملاقين"، و"قوات النخبة".

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وفي يناير الماضي، حصل "الخليج 365" على وثيقة تظهر تصفية 23 معتقلاً يمنياً داخل السجون السرية الإماراتية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

كذلك بيّنت الأمم المتحدة في تقرير لها، في ديسمبر الماضي، أن لديها ما يدفعها للاعتقاد بتعرّض سجناء يمنيين لمعاملة سيئة وتعذيب وانتهاكات جنسية من قبل عناصر من القوات الإماراتية.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المدعومة إيرانياً، والتي سيطرت على محافظات؛ بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية والإمارات القوات الحكومية بمواجهة الحوثي، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.