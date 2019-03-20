هل سينجح محافظ تعز اليمنية الجديد في إنهاء الاحتقان؟

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خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 05:54 مساءً - أزمات وخلافات واقتتال داخل مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، كانت حصيلة عام 2018، اختتمها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالإطاحة بمحافظها وقائد محورها العسكري، في محاولة منه لإنهاء أسوأ عام شهدته المدينة المنكوبة.

في الـ31 من ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً بإقالة محافظ تعز السابق أمين محمود، وتعيين القيادي في حزب المؤتمر ووزير الخدمة المدنية السابق نبيل شمسان خلفاً له، إضافة إلى إقالة قائد محور تعز خالد فاضل، وتعيين سمير الحاج، قائد قوات الاحتياط سابقاً بديلاً لفاضل.

وعلى الرغم من أن القرار الرئاسي اليمني صدر نهاية العام الماضي،فإن المحافظ الجديد لم يصل إلى المدينة المُحاصرة من قبل جماعة الحوثيين، إلا يوم الأحد الماضي، وهي المرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل شهرين ونصف.

ويحاصر الحوثيينمدينة تعز من الجهات الشرقية والشمالية والغربية، منذ أغسطس 2015، بينما يتنازعون السيطرة على الجهة الجنوبية مع القوات الحكومية‎ المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي.

وكانت دعوات محلية في تعز، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، تطالب بسرعة بوصول شمسان إلى مدينة تعز، مركز المحافظة لإنهاء الانفلات الأمني الذي تشهده.

وتقف أمام المحافظ الجديد العديد من العوائق أبرزها، انتشار الجماعات المسلحة في المدينة وفي مقدمتها "كتائب أبو العباس"، والتباينات والخلافات بين القيادات العسكرية والأمنية، والحصار على المدينة من قبل الحوثيين، واستمرار سيطرة الميليشيا على مناطق هامة في المحافظة، إضافة إلى تدهور الوضع الصحي والإقتصادي.

بداية مقلقة

واندلعت اشتباكات في الأجزاء الجنوبية من مدينة تعز، الاثنين الماضي (18 مارس)، بين قوات حكومية وأفراداً مقربين من كتائب "أبو العباس"، في تطورٍ خطير يهدد بإفشال المحافظ الجديد نبيل شمسان.

وجاءت الاشتباكات على خلفية إغتيال ضابط في اللواء "22 ميكا"، من قبل مجموعة محسوبة على كتائب "أبو العباس" المدعومة من دولة الامارات.

وأمس الثلاثاء، أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، التي رأسها المحافظ الجديد، إجراءات لضبط الأمن والإستقرار في المحافظة، والتي كانت أبرز نقاطها، إعداد خطة أمنية للإنتشار في أنحاء المدينة وإعادة تنظيم الأسواق، وتهديدات بعزل مسؤولين عسكريين.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية اليمنية "سبأ"، إن اللجنة أقرت "خروج حملة أمنية تتولى ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين بجرائم القتل والفوضى وإقلاق السكينة العامة داخل المدينة ووضع قائمة بكل القيادات والأفراد الضالعين في ارتكاب الجرائم والاختلالات الأمنية خلال الفترة الماضية".

وجاءت القرارات في ظل الحوادث الأمنية التي تشهدها المدينة والتباينات التي تبرز من حين لآخر، بين تشكيلات وقيادات عسكرية منضوية في إطار الشرعية تتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن حوادث متفرقة بتعز.

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ورأى الناطق السابق باسم شرطة تعز، النقيب أسامة الشرعبي، في منشور له على "فيسبوك"، أن مخرجات إجتماع اللجنة الأمنية بتعز، "قد وضع القيادات الامنية والعسكرية أمام اختبار حقيقي لمدى جديتها وقدرتها على تحمل مسؤوليتها تجاه الوضع".

أسباب الفشل السابق

يؤكد المحلل السياسي محمد المقبلي أن أبناء محافظة تعز، كانوا يعلمون أن المحافظ السابق، لم يكن قادراً على إدارة التوازن السياسي والإجتماعي في محافظة حيوية كتعز.

وأشار في حديثه لـ"الخليج 365"، إلى أن أمين محمود، محافظ تعز السابق "فضل إرادة أبو ظبي على إرادة أبناء المحافظة"، مضيفاً: "الجميع كانوا في انتظار وصول المحافظ الجديد، والذي نرجوا أن لا يكون كمن سبقه".

ويعد المحافظ السابق أمين محمود، رجل الإمارات، حيث كان ظهوره الأول بعد تعيينه في ديسمبر من العام 2017م، عبر وكالة أنباء الإمارات (وام) والتي أعلن عبرها بدء معركة تحرير محافظة تعز، التي لم تتحقق حتى اليوم، متجاهلاً حينها وكالة سبأ الحكومية، إضافة إلى اتهامات من أطراف محلية له بالتواطؤ مع جماعة "أبو العباس" (جماعة مسلحة تميل للقاعدة) ممولة من الإمارات.

وحذر المقبلي المحافظ الجديد، من أن يحذو حذو المحافظ السابق، قائلاً "إن لم يتعض شمسان بما فشل فيه من سبقه، فإن مصيره سيكون إلى الإقالة وتخلي أبناء تعز عنه".

دعم سياسي

بدوره اعتبر أمين المشولي رئيس تحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية بتعز، تعيين الرئيس اليمني، المحافظ الجديد الذي وصل مطلع الأسبوع الحالي، يأتي في إطار"إستكمال عملية تحرير المحافظة من الحوثيين".

ويقول المشولي في حديثه لـ"الخليج 365": "لا شك أننا نأمل إسهام وصول المحافظ، في تعزيز العلاقات بين المكونات السياسية، على الرغم من أنه لا توجد خلافات بينها بمثل الصورة التي يتناقلها الناس".

وأيد رئيس الدائرة السياسية لحزب التجمع اليمني للإصلاح أحمد المقرمي، رأي "المشولي"، قائلاً إن حزبه سيقف مع المحافظ الجديد في عملية إستكمال المحافظة، والتي تعد غاية كل ابناء المحافظة".

وأضاف لـ"الخليج 365": "القرارات الرئاسية حين تصدر فإننا نتعاطى معها بكل ترحاب وتأييد، ومثلما رحبنا بالمحافظ السابق فإننا نرحب بالمحافظ الجديد، ونؤكد دعمنا لمن نالوا ثقة الرئيس هادي وسنعمل على إنجاح ما سيقوم به بعد وصوله".

وشهدت تعز خلال العام الماضي 2018، اقتتالاً بين قوات الجيش والأمن وعناصر مسلحة موالية للإمارات، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، ما دفع الرئيس اليمني إلى استدعاء القيادات العسكرية والأمنية في أغسطس الماضي، موجهاً بإيقاف المعارك، وارسال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش إلى تعز لتنفيذ وقف الاقتتال، لكن المواجهات كانت تتكرر بين الحين والآخر.

ويأمل سكان تعز في أن تساهم القرارات في انهاء حالة الفوضى التي تشهدها المدينة، والعمل على استكمال تحرير المحافظة من الحوثيين، وانهاء الحصار المفروض عليها منذ 4 سنوات.