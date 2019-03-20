شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الملك سلمان .. رئة حيوية للعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

يمثل مشروع حديقة الملك سلمان مشروع بيئي ثقافي ترفيهي يضم أكثر من 160 عنصرًا تجعل قلب الرياض أخضر، حيث تعد إحدى أكبر حدائق المدن في العالم بمساحة 13,4 كيلومتر مربع تمثل رئة حيوية للعاصمة الرياض.

وتشغل حديقة الملك سلمان موقعًا محوريًا يتوسط العاصمة الرياض ويربط 6 من محاورها الرئيسية، و5 من محطات شبكة القطار، و10 من محطات الحافلات، تيسر وصول 75% من السكان إليها خلال نصف ساعة، وتضم المجمع الملكي للفنون بمساحة 400 ألف متر مربع يضم 3 صالات سينما، و4 أكاديميات فنية، و7 مسارح، ومركزًا ثقافيا تعليميًا للأطفال تسهم في تنمية ونهضة الحركة الفنية وتفاعل المجتمع معها، كما تضم مركزًا تعريفيًا بيئيًا ثقافيًا ترفيهيًا للزوار بمساحة 80 ألف متر مربع تشتمل على معروضات تفاعلية، ومشاتل للأشجار والنباتات، ومقاهي ومطاعم، وصالات متعددة الأغراض.

ويوفر المشروع خدمات ترفيهية من خلال منطقة على مساحة 100 ألف متر مربع، وحديقة ألعاب مائية على مساحة 140 ألف متر مربع، ومركزاً للترفيه العائلي على مساحة 18 ألف متر مربع، وجسرًا للمشاهدة بطول 350 مترًا.

كما يوفر المشروع فرصًا لهواة ممارسة الرياضات المختلفة من خلال ملعب رويال قولف على مساحة 850 ألف متر مربع، ومركز للفروسية بمساحة 34 ألف متر مربع، وملاعب رياضية بمساحة 50 ألف متر مربع، ومسارات للجري والدراجات الهوائية بطول 35 كيلومترًا، ومركز للقفز المظلي والمناطيد بمساحة 18 ألف متر مربع، وملاعب للواقع الافتراضي بمساحة 7 آلاف متر مربع.

ويقدم خدمات السكن والضيافة والأعمال من خلال 16 فندقًا بمساحة 194 ألف متر مربع، ومساحات تجارية تشغل 500 ألف متر مربع، ومساحات مكتبية بواقع 600 ألف متر مربع، وأكثر من 12 ألف وحدة سكنية.