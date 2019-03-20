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صور.. حرم أمير المدينة تزف 98 خريجة لسوق العمل
متابعات الخليج 365 _ المدينة المنورة
زفت حرم صاحب السمو الملكي أمير المدينة المنورة صاحبة السمو الأميرة لولوة بنت أحمد السديري مساء أمس 98 خريجة من خريجات الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة لسوق العمل للعام الدراسي 2018-2019م .
وتمثل الخريجات الدفعة الرابعة من خريجات الكلية في الحفل الذي أقيم بمقر الكلية بطريق الملك خالد بالمدينة المنورة ، بحضور عميدة الكلية زينب سعيد، وعضوات هيئة تدريس الكلية والأكاديميات ومنسوبات التعليم وسيدات الأعمال وأمهات المحتفى بهن.
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الأستاذة أروى السلومي بما وصلت إليه الفتاة السعودية من مستوى عال من التعليم والتدريب وتمكينها من الوظائف المرموقة التي تبوأتها بكل اقتدار في هذا -العهد الزاهر-عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين مما مكنها من تحقيق منجزات مرموقة ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى في المحافل الدولية التي سجلت فيها الفتاة السعودية حضورا مميزا ورفعت فيه اسم المملكة عاليا بمنجزاتها ورسالتها واحتفاظها بتعاليم دينها السمحة.
وعبر عن أمله في أن يكون حفل تخرج طالبات الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة دافعا لهن لمزيد من الخبرات والقدرات التي تنهض بهذا الوطن المعطاء في ظل توجيهات قيادته الرشيدة.
وقال إن كليات التميز تسعى إلى جذب أفضل مزودي خدمات التدريب التقني والمهني ، حيث تشرف شركة كليات التميز على 30 كلية تقنية عالمية موزعة على مناطق ومحافظات المملكة تضم في جنباتها أكثر من 28 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 29 معهدا يدرس بها قرابة عشرة آلاف متدرب ومتدربة.
ووجهت الخريجة سارة المولد في كلمتها في الحفل الشكر والتقدير باسمها ونيابة عن زميلاتها الخريجات الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله- على دعمها لقطاع التعليم في المملكة وتقديم أفضل الخدمات التعلمية لأبناء هذا الشعب الوفي والساعي لبناء وطنية، مبدية مشاعر الفرح والابتهاج بهذا المناسبة العزيزة.
وتوالت فقرات الحفل والتي تضمنت العديد من الكلمات والعروض والأفلام الوثائقية عن مسيرة التعليم في الكلية، ومسيرة الطالبات، وفي نهاية الحفل كرمت سمو راعية الحفل المتفوقات والخريجات وتسليمهن الشهادات والدروع التذكارية للخريجات في العلاقات والسياحة والفندقة وإدارة الأعمال وتطوير البرمجيات والتصميم الجرافيكي.
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