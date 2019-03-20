الان تتابع إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لأربعة وافدين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المنشآت الصغيرة “التي تتكون من 9 عمال فأقل”، يتم إعفاؤها من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين.
وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حاسبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، ردا على أحد المغردين، أنه يشترط لذلك تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها.
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