إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لأربعة وافدين

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المنشآت الصغيرة “التي تتكون من 9 عمال فأقل”، يتم إعفاؤها من دفع المقابل المالي عن 4 عمال وافدين.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حاسبها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، ردا على أحد المغردين، أنه يشترط لذلك تفرغ مالك المنشأة للعمل فيها.