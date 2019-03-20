الان تتابع التسوية الودية تسترد أكثر من 41 مليون ريال بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
تمكنت ادارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأشهر الماضية من اصدار ” 22″ محضر صلح بين إحدى الشركات و ( 22 ) وافدًا يعملون لديها و وصل إجمالي مبالغ التسوية في القضية الجماعية بما يقارب (النصف مليون ريال).
كما أفاد مدير التسوية الودية بمكتب عمل الرياض الأستاذ ناصر إبراهيم الموسى أنه وخلال الأشهر الماضية استردت التسوية الودية أكثر من 14 مليون ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وإحالة القضايا التي تعذر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية.
من جهته اشار مدير عام مكتب العمل بالرياض الأستاذ عبد الكريم بن سعد عسيري الى حرص المكتب على تسخير جميع الامكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بكافة جهودها مهيباً بكافة المنشآت بعدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال بدون سبب مشروع حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.
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