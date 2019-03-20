“التعليم” تعتمد تطبيق دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

اعتمد نائب وزير التعليم، تطبيق دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات – الإصدار الأول، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار بالصيغة الإلكترونية المتوفرة على موقع الوزارة، وإدارات التعليم التي تتولى متابعة تطبيق الدليل.

ويلغي هذا القرار، ما يتعارض مع دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات – الإصدار الأول وعلى الجهات المعنية، اعتماد تنفيذه وإنجاز متطلبات تطبيقه كل فيما يخصه.