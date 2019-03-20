قرض كنف للأرامل والمطلقات رابط وطريقة التقديم على قرض “كنف” بنك التنمية الاجتماعية

قرض كنف للأرامل والمطلقات، هو قرض يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة الأرامل والمطلقات في المملكة العربية السعودية، والذي يصل إلي 30.000 ألف ريال سعودي، وقد كان الهدف منه هو توفير حياة أفضل وتحسين معيشة الأرامل والمطلقات، يذكر أن بنك التنمية دائماً يقوم بتقديم قروض اجتماعية لمساعدة المواطنين على المعيشة بعد رفع الأسعار ورفع الدعم الفترة الماضية، ومن مميزات قروض بنك التنمية أنها تمنح دون فوائد، ولنتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة الحصول على قرض كنف.

شروط الحصول على قرض كنف للأرامل والمطلقات

وقد ذكر بنك التنمية الفئات المستحقة للحصول على قرض كنف وهم كالتالي:-

موظف حكومي.

موظف في القطاع الخاص.

موظفه الشركة الحكومية.

المتقاعدين.

التأمين المحتفظ به.

ربه منزل.

رابط وطريقة التقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات

وللتقديم على قرض كنف للأرامل والمطلقات يرجي أتباع الخطوات الأتية:-

تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية .

. قم بالضغط على إضافة طلب جديد.

طلب للحصول على قرض جديد .

إختيار القرض المطلوب “قرض كنف”.

سوف تنتقل إلى صفحة الإقرار والتعهد على تقديم الطلب.

والضغط على موافق.

وبهذه الخطوات قد تكون أتممت التقديم على قرض كنف بنجاح، ومن خلال هذا التقرير سوف نقوم بتحديثه باستمرار بكل ما يخص القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.