شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ورقة علمية و9 دول في مؤتمر «الأرشيفات العربية».. الاحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الرياض )@okaz_online

عقد المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل التميمي مؤتمرًا صحفيًا امس ( الاربعاء ) بمقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية بالرياض سلّط من خلاله الضوء على تفاصيل المؤتمر الدولي للأرشيفات العربية الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بعنوان «دور الأرشيفات العربية في دعم مجتمع المعرفة العربي بين التحديات والتطلعات المستقبلية» في الفترة من 24 - 26 مارس الجاري وسط حضور محلي وإقليمي ودولي.

وتناول الدكتور فيصل التميمي جهود المركز لتنظيم المؤتمر «مبينًا أنه تم انهاء الاستعدادات لاقامته اذ يهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الأرشفة والحفظ الرقمي وإمكانية تطبيقها في الأرشيفات العربية، واستكشاف إمكانيات الإفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في دعم وظائف وخدمات دور الوثائق والمحفوظات والأرشيفات العربية، فضلاً عن تعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات واستثمار المعلومات.

كما يهدف إلى إبراز دور الأرشيفات في خدمة المجتمع وارتباطه بالنظام الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الأرشيفات والمجتمعات العربية، ودعم دور الأرشيفات في خدمة المعلومات وإتاحتها وتنظيمها وفق المستجدات الحديثة، مع تسليط الضوء على واقع تعليم الوثائق في الجامعات العربية.

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وأفاد التميمي أن المؤتمر سيبحث أكثر من 50 ورقة علمية قدمها باحثون من السعودية و الولايات المتحدة، إلى جانب عدد من الدول العربية على رأسها الإمارات،البحرين، سلطنة عمان، مصر، الجزائر، السودان و موريتانيا.

ولفت النظر إلى أن المؤتمر وزعت نقاشاته على خمسة محاور الأول بعنوان»الأرشيف ومسؤولياته في دعم مجتمع المعرفة«والثاني عن»الأنظمة والتشريعات الأرشيفية«والمحور الثالث عن التجارب والممارسات في إدارة الأرشيف والوثائق» و الرابع بعنوان «تقنية المعلومات ودورها في خدمة الأرشيف» فيما يتناول المحور الخامس «التعليم والتدريب في مجال الأرشفة»،

يشار إلى أن المؤتمر يستهدف ر قيادات الأرشيفات والعاملين بها من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشيف في القطاع العام والخاص المتخصصين في مجال الوثائق التاريخية وفي مجال الأرشفة الإلكترونية وإدارة السجلات.

كما يستهدف أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال الوثائق والأرشيف والمعلومات في الجامعات السعودية وغيرها، وطلاب الدراسات العليا المنخرطين في دراسة قضايا الوثاق والأرشيف والمعلومات، والمعنيين بقضايا الوثائق والارشيف، والمختصين في قضايا تقنيات المعلومات والاتصالات والمعنيين بما يتصل منها بمجال الوثائق والمحفوظات والأرشيف من داخل المملكة وخارجها.