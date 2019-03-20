شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إزالة 6.2 ألف سيارة تالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)okaz-online أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة من الطرق والاحياء خلال النصف الأول من العام الحالي. أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة من الطرق والاحياء خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكر مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي, بأن لجنة رفع السيارات التالفة والمشكلة من الإدارة العامة للنظافة و إدارة مرور المنطقة وإدارة التحريات والبحث الجنائي وعضو مشارك في كل من بلديات (العقيق، أحد، العيون، البيداء، العوالي، قباء، العاقول، الصويدرة، الفريش، المليليح، المندسة )، رفعت 6239 سيارة خربة وهياكل تالفة من طرق واحياء المدينة المنورة ؛ لما تُشَكله من خطر وتشوه المظهر العام للمدينة.



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