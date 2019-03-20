شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يستقبل السفير السعودي لدى المملكة المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الرياض ) @okaz_online

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم ( الأربعاء ) سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى المملكة المتحدة، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

وهنأ رئيس الشورى السفير بالثقة الملكية، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله بما يعزز العلاقات الثنائية بين المملكة والمملكة المتحدة، خاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية الدكتور غازي بن زقر وعدد من مسؤولي المجلس.