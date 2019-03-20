شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن هذلول يؤكد أهمية التكامل الأمني مع «المجاهدين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 - نجران okaz-online

ثمن أمير منطقة نجران بالنيابه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز, الأعمال والمجهودات الأمنية التي ينفذها فرع إدارة المجاهدين في منطقة نجران والمحافظات والمراكز التابعة بالمنطقة، مؤكداً أهمية تكامل الجهود مع الجهات الأمنية كافة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس لمقر فرع إدارة المجاهدين بمنطقة نجران, وكان في استقباله مدير عام الفرع بالمنطقة محمد بن مقعد الدهينة الذي قدم إيجازاً عن أعمال الفرع والنجاحات الأمنية التي حققها الفرع ومدى التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى إضافة إلى شرح عن الآليات التي تم توفيرها في الفرع والمراكز التابعة له بالمنطقة ومحافظاتها.