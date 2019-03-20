شكرا لقرائتكم خبر عن «المراقبة»: منصة لتمكين الجهات الحكومية من الوثائق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قرر ديوان المراقبة العامة إطلاق خدمة جديدة للجهات المشمولة برقابته تمكنها من الاستفادة من محتوى نظام فهرسة الاحكام بالديوان، وقال المتحدث باسم الديوان سعيد سعد القحطاني إن الديوان يرغب في اتاحة الفرصة لجميع الجهات المشمولة برقابته وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وعلى ضوء الطلب المتكرر نشأت فكرة إنشاء (منصة وثيقة) لتكون مرجعا غنيا بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في الجهات الحكومية المشمولة بالرقابة والتي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وأضاف القحطاني أن رئيس الديوان الدكتور حسام العنقري وجه بتشكيل فريق عمل دائم ضم عدداً من المختصين لأغراض إطلاق ( منصة وثيقة ) والتأكد من استيفاء الوثائق التي يتم بثها على المنصة في ضوء الضوابط المقررة،مع متابعة ما يستجد مستقبلاً واعتماد ما ينشر وسيتم تدشين المنصة يوم الإثنين بعد القادم .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المراقبة»: منصة لتمكين الجهات الحكومية من الوثائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.