السعودية | بومبيو يشكر محمد بن سلمان على دعم جهود غريفثس

شكرا لقرائتكم بومبيو يشكر محمد بن سلمان على دعم جهود غريفثس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود على دعم جهود السلام في اليمن.

وحسب بيان للخارجية الأميركية، فقد قدم بومبيو الشكر لولي العهد، لدعم المملكة العربية السعودية جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، لدفع العملية السياسية في اليمن.

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واتفق الوزير الأميركي وولي العهد السعودي على ضرورة التزام الأطراف بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السويد. كما ناقش الوزير وولي العهد قضايا حقوق الإنسان والتطورات في المنطقة.

والثلاثاء، ذكرت وكالة (واس) الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.