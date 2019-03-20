، تتويج "الجزيرة دثار" بشهادة "ETAG 004" الأعلى عالميّاً في مجال العزل الحراري ،

محمد بن مسعود - الدمام - إسهاماً في التطوير السكني والعمراني

تواصل "دهانات الجزيرة" تحقيق إضافات نوعية وغير مسبوقة إلى سجلها الحافل بالإنجازات على امتداد 40 عاماً؛ فقد توّج نظامها "الجزيرة دثار" بشهادة (ETAG 004) الأعلى عالميّاً في مجال العزل الحراري، مؤكّدة أنها من أكثر الشركات اهتماماً بتطوير البناء والعمران المستدام في إطار مسؤوليتها البيئية.

وتعدّ شهادة (ETAG 004) لفحص واختبار نظام العزل الحراري الخارجي؛ معياراً للمنظمة الأوربية للاختبارات والتقييم (EOTA)، ومؤشراً للحكم على أداء النظام وكفاءته وعمره الافتراضي على المباني، ودراسة الجوانب المختلفة للأداء، وقياس متانة العزل الحراري الخارجي، ومدى تحمّل النظام للظروف الجوية القاسية.

وللحصول على شهادة (ETAG 004) يجري تعريض نظام العزل الحراري على مدى ثلاثة أشهر لدورات اختبار بالغة الشدّة ما بين درجات حرارة عالية الارتفاع وأخرى شديدة البرودة، ترافقها دورات أمطار ومياه، فضلاً عن إخضاع النظام للاختبارات الفيزيائية والميكانيكية، كقوة الالتصاق، ومقاومة الصدمات، ومقاومة المياه، ومقاومة التشققات، وعزل الصوت، وخروج بخار الماء.

ونظام "الجزيرة دثار" هو أفضل نظام عزل حراري خارجي متكامل؛ وفقاً للمواصفات العالمية والسعودية، تصل نسبة عزله إلى 90% حسب سماكة الطبقة، يصلح للمباني الجديدة والقائمة، ويتناسب مع أجواء الشرق الأوسط القاسية والمتغيّرة، ويوفر استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حيث إنه يغلف المبنى بالكامل ويحدّ من التسرُّب الحراري، محدثاً مناخاً داخليّاً ممتعاً لسكان المبنى، ليصنع بذلك بيئةً أكثر صحةً ونقاءً.

وأكّد الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، مضيّ الشركة في استراتيجيتها لأداء دور أكثر فاعلية في التطوير العمراني وابتكار أحدث الحلول الإنشائية المناسبة لأجواء الشرق الأوسط، والقيام بواجباتها كجزء من القطاع الخاص الذي تعوّل عليه المملكة وحكومتها الرشيدة طموحات كبيرة وفقاً لرؤيتها 2030، إلى جانب أداء دورها الاجتماعي كشركة وطنية رائدة، لافتاً إلى ما تبذله من جهود ومساعٍ ترمي لصياغة وبلورة ثقافة عزل المباني وانعكاسها اقتصاديّاً على مختلف الأطراف المستفيدة من المبنى على المدى القريب والبعيد، من خلال إبراز أهمية العزل بشقَّيه الحراري والمائي في استدامة المباني، وتقليص تكاليف صيانتها، وتوضيح ذلك لمختلف الأوساط المهتمة بالبناء والعمران، بالإضافة للأفراد والمجتمعات.

واعتبر أن حصول "الجزيرة دثار" على هذه الشهادة المرموقة، علاوة على حصوله في وقت سابق على شهادة مقاومة انتشار الحريق من مختبرات إكسوفا، يأتي تجسيداً لما توليه الشركة من اهتمام كبير بتطبيق أعلى المعايير العالمية، وسعيها الدؤوب للارتقاء بصناعة الدهانات والألوان، في إطار ما تنشده من الإسهام بالتطوير السكني والعمراني محليّاً وإقليميّاً وعالميّاً.

يذكر أن "الجزيرة دثار" يتوفر بألوان متعددة وتشكيلات جذابة ومميّزة للواجهات الخارجية، تجمع في الآن نفسه بين قوة العزل الحراري وجمال المظهر، هذا ويمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة، وهو أول مركز خدمة للعملاء في مجال الدهانات بالمملكة، على الرقم الموحد (920000085) لأي استفسارات أو استشارات فيما يتعلق بالدهانات والألوان.