، "الجنائية الدولية" تؤيد الحكم السابق بالحبس المؤبد لمجرم الحرب "كاراديتش" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المُدان لم يعترض على قصف المدنيين وكانت دوافعه سياسية

أصدر قضاة الاستئناف في محكمة الجنايات الدولية الخاصة في لاهاي، اليوم الأربعاء، حكمهم النهائي بحق السياسي الصربي رادوفان كاراديتش المتهم بارتكاب جرائم حرب في البوسنة.

وقال قاضي المحكمة الجنائية الدولية: "كاراديتش" المسؤول الأول عن مذبحة سربرنيتشا في البوسنة، لم يعترض على قصف المدنيين ومن ثم كانت دوافعه سياسية، وما قام به انتهاك لقانون الحرب.

وقد أيدت المحكمة الجنائية الدولية الحكم السابق بالحبس المؤبد لكاراديتش.

وكان كاراديتش اعتقل في حافلة قرب العاصمة الصربية، بلغراد، في العام 2008 بعد مطاردة استمرت أكثر من عشر سنوات، وكان حينها يحمل أوراقاً وبطاقة هوية مزيفة يعمل في عيادة خاصة متخفياً تحت شعر أبيض ولحية بيضاء كثيفة وطويلة، مدعياً أنه رجل غير صربي، ويعمل في مجال الطب البديل، مستفيداً من خلفيته الطبية، ويتنقل تحت اسم دراغان بابيتش.

ومثُل كاراديتش أمام محكمة جرائم الحرب عام 2012 في لاهاي، بعد أربع سنوات خضع خلالها للتحقيق أمام قاضٍ صربي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي خلال حرب البوسنة.