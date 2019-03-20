، حرم أمير المدينة تزف 98 خريجة لسوق العمل السعودي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يمثلن الدفعة الرابعة من خريجات الكلية التقنية العالمية للبنات

زفت حرم أمير المدينة المنورة الأميرة لولوة بنت أحمد السديري، مساء أمس؛ 98 خريجة من خريجات الكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة لسوق العمل للعام الدراسي 2018-2019م، يمثلن الدفعة الرابعة من خريجات الكلية في الحفل الذي أقيم بمقر الكلية بحضور عميدة الكلية زينب سعيد، وعضوات هيئة تدريس الكلية والأكاديميات ومنسوبات التعليم وسيدات الأعمال وأمهات المحتفى بهن.

وبهذه المناسبة ألقى الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الأستاذة أروى السلومي؛ أشاد فيها بما وصلت إليه الفتاة السعودية من مستوى عالٍ من التعليم والتدريب وتمكينها من الوظائف المرموقة.

وأكد الدكتور التويجري أن المملكة بقيادتها الحكيمة وبكافة إداراتها ومؤسستها التعليمية؛ تسعى لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومن هذا المنطلق قامت شركة كليات التميز التي أُنشئت في العام 2013م، التي تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والفنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية.

وأشار إلى أن كليات التميز تسعى إلى جذب أفضل مزودي خدمات التدريب التقني والمهني؛ حيث تشرف شركة كليات التميز على 30 كلية تقنية عالمية موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، تضم في جنباتها أكثر من 28 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 29 معهدًا يدرس بها قرابة عشرة آلاف متدرب ومتدربة.

من جانبها وجهت الخريجة سارة المولد في كلمتها في الحفل، باسمها ونيابة عن زميلاتها الخريجات؛ الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على دعمها لقطاع التعليم في المملكة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء هذا الشعب الوفي الساعي لبناء وطنية، مبدية مشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة العزيزة.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تضمنت العديد من الكلمات والعروض والأفلام الوثائقية عن مسيرة التعليم في الكلية، ومسيرة الطالبات، وفي نهاية الحفل كرمت سمو راعية الحفل المتفوقات والخريجات وتسليمهن الشهادات والدروع التذكارية للخريجات في العلاقات والسياحة والفندقة وإدارة الأعمال وتطوير البرمجيات والتصميم.