، "إدارة التسوية الودية بالرياض" تسترد 14 مليون ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - حررت 22 محضر صلح لوافدين مع إحدى الشركات

تمكّنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأشهر الماضية، من إصدار 22 محضر صلح بين إحدى الشركات و"22" وافداً يعملون لديها، وفيما وصل إجمالي مبالغ التسوية في القضية الجماعية ما يقارب نصف مليون ريال.

وقال مدير التسوية الودية بمكتب عمل الرياض ناصر إبراهيم الموسى: خلال الأشهر الماضية، استردت التسوية الودية أكثر من 14 مليون ريال بالصلح في الدعاوى العمالية، وتمت إحالة القضايا التي تعذر الوصول بها للصلح إلى المحاكم العمالية.

من جهته، أوضح مدير عام مكتب العمل بالرياض عبدالكريم بن سعد عسيري مدى حرص المكتب على تسخير جميع الامكانيات لخدمة المواطنين والمقيمين.

ودعا كل المنشآت إلى عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.