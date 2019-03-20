، "موبايلي" تستضيف ورشة أعضاء رابطة التجارة وإدارة العقود ،

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استضافت إدارة المشتريات بشركة موبايلي، ورشة عمل لأعضاء الرابطة الدولية للتجارة وإدارة العقود "IACCM" في القاعة الرئيسة لمبنى "موبايلي" بمدينة الرياض يوم 17 مارس 2019.
وحضر الورشة مختصون من شركات محلية وعالمية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم المختصون في إدارة العقود والمشتريات في "موبايلي".
وهدفت ورشة العمل إلى مشاركة نتائج أحدث أبحاث IACCM على مستوى العالم وتوطيد التعاون معها من خلال تبادل أفضل الأساليب والمعلومات.
وناقشت ورشة العمل مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالتفاوض وإدارة علاقة الموردين وتبسيط العقود، وشهدت طرح مجموعة من الأسئلة والنقاشات في جو إيجابي وتفاعلي.
وتأتي استضافة الورشة ضمن سعي الشركة إلى التطوير والابتكار الدائم وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة والمساهمة بتبادل الخبرات سواء على صعيد الأفراد أو الإدارات، حيث أسهمت الورشة بشكل كبير في تزويد المشاركين بالخبرة في مجال العقود التجارية. وتساعد IACCM المختصين على تحقيق معايير مهنية عالمية تمكنهم من التطوير المستمر.
"موبايلي" تستضيف ورشة أعضاء رابطة التجارة وإدارة العقودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-20
استضافت إدارة المشتريات بشركة موبايلي، ورشة عمل لأعضاء الرابطة الدولية للتجارة وإدارة العقود "IACCM" في القاعة الرئيسة لمبنى "موبايلي" بمدينة الرياض يوم 17 مارس 2019.
وحضر الورشة مختصون من شركات محلية وعالمية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم المختصون في إدارة العقود والمشتريات في "موبايلي".
وهدفت ورشة العمل إلى مشاركة نتائج أحدث أبحاث IACCM على مستوى العالم وتوطيد التعاون معها من خلال تبادل أفضل الأساليب والمعلومات.
وناقشت ورشة العمل مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالتفاوض وإدارة علاقة الموردين وتبسيط العقود، وشهدت طرح مجموعة من الأسئلة والنقاشات في جو إيجابي وتفاعلي.
وتأتي استضافة الورشة ضمن سعي الشركة إلى التطوير والابتكار الدائم وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة والمساهمة بتبادل الخبرات سواء على صعيد الأفراد أو الإدارات، حيث أسهمت الورشة بشكل كبير في تزويد المشاركين بالخبرة في مجال العقود التجارية. وتساعد IACCM المختصين على تحقيق معايير مهنية عالمية تمكنهم من التطوير المستمر.
20 مارس 2019 - 13 رجب 1440
05:03 PM
أقيمت بالرياض بحضور مختصين من شركات محلية وعالمية
استضافت إدارة المشتريات بشركة موبايلي، ورشة عمل لأعضاء الرابطة الدولية للتجارة وإدارة العقود "IACCM" في القاعة الرئيسة لمبنى "موبايلي" بمدينة الرياض يوم 17 مارس 2019.
وحضر الورشة مختصون من شركات محلية وعالمية في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم المختصون في إدارة العقود والمشتريات في "موبايلي".
وهدفت ورشة العمل إلى مشاركة نتائج أحدث أبحاث IACCM على مستوى العالم وتوطيد التعاون معها من خلال تبادل أفضل الأساليب والمعلومات.
وناقشت ورشة العمل مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بالتفاوض وإدارة علاقة الموردين وتبسيط العقود، وشهدت طرح مجموعة من الأسئلة والنقاشات في جو إيجابي وتفاعلي.
وتأتي استضافة الورشة ضمن سعي الشركة إلى التطوير والابتكار الدائم وتعزيز التعاون مع الجهات المختلفة والمساهمة بتبادل الخبرات سواء على صعيد الأفراد أو الإدارات، حيث أسهمت الورشة بشكل كبير في تزويد المشاركين بالخبرة في مجال العقود التجارية. وتساعد IACCM المختصين على تحقيق معايير مهنية عالمية تمكنهم من التطوير المستمر.
، "موبايلي" تستضيف ورشة أعضاء رابطة التجارة وإدارة العقود ،
المصدر : الخليج 365
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