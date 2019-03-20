، حرم أمير الرياض ترعى حفل تخريج الدفعة 16 من طالبات جامعة سعود الصحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - عددهن 972 طالبة على مستوى المدن الجامعية الثلاثة

ترعى حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، يوم الأربعاء 27 رجب 1440هـ حفل تخريج الدفعة السادسة عشرة من طالبات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهن 972 طالبة على مستوى المدن الجامعية الثلاث بالرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهم 496 طالبة في الرياض، و242 طالبة في فرع الجامعة بجدة، و234 طالبة في الأحساء، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

ويبلغ عدد خريجات الدفعة الـ16 في برامج الدراسات العليا 208 طالبات، بينما جاء عدد خريجاتها من درجة البكالوريوس 764 طالبة، وتأتي رعاية الأميرة دعماً وتشجيعا منها -حفظها الله- لمسيرة الجامعة الأكاديمية والعلمية والبحثية ودافعاً للاستمرار في حصد المنجزات، وتأكيداً على دعم القيادة الحكيمة لطالبات الوطن لما بذلنه من جهد في التحصيل الأكاديمي والعلمي والتدريب الإكلينيكي في مراكز الجامعة المتخصصة، ومراكز المحاكاة السريرية السريرية ومدينتي الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وجدة ومستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء.

وثمّن مدير الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية حرم أمير منطقة الرياض لحفل تخريج طالبات الجامعة؛ لما فيه من أثر كبير على الخريجات وهن يغادرن أسوار الجامعة بعد أن نهلن من حقول العلم والمعرفة بما يساعدهن على خدمة الوطن والمواطنين، وذكر أن رعايتها تأتي تتويجاً للخريجات وما بذلنه من جهد خلال مسيرتهن الأكاديمية والعلمية وفي برامج التدريب الإكلنيكي المكثف بمركز المحاكاة السريرية بالجامعة وبمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وكذلك مشاركتهن في التطلع لخدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، مضيفاً أن الخريجات وما اكتسبنه من تجربة بالجامعة سيسهم في تطوير وتحسين النظام الصحي بالمملكة وسد الاحتياج المتزايد للكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأكد "القناوي" أن الجامعة وبدعم وتشجيع القيادة -حفظها الله- مستمرة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تخريج الكفاءات العلمية المتميزة بمختلف القطاعات الصحية ليشاركن في برامج النهضة الصحية بما يواكب رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسينها بما يخدم الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى بكل جهد إلى تطوير التعليم الجامعي للطالبات والعناية به كونه يعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة التعليمية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.

ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما تحظى به مسيرة التعليم الصحي من دعم وحرص واهتمام من ولاة الأمر –رعاهم الله– للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في مملكتنا الغالية والاستثمار في أبناء الوطن وتأهيلهم.

وأعرب باسم الجامعة ومنسوبيها وطلابها بالشكر والامتنان لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز، على حرصه ومتابعته للجامعة وأنشطتها، وكذلك لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على ما يخص به الجامعة من دعم كبير في تحقيق رؤيتها وأهدفها والتميز في الأداء والمخرجات.