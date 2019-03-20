قامت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز بزيارة الأطفال المنومين بمدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض. وأظهرت مجموعة من الصور الأميرة عادلة وهي تقدم الهدايا للأطفال وتتحدث معهم وتلاطفهم؛ للتخفيف من معاناتهم.

والأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز من المهتمين بالعمل الاجتماعي، وشغلت منصب نائبة رئيسة اللجنة النسائية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وعضو مؤسس ورئيسة لجنة صديقات الصحة والأسر المنتجة بالطائف، عضو مؤسس ورئيسة المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية بجدة، عضو مؤسس ورئيسة مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الأميرة عادلة بنت عبدالله تزور الأطفال المنومين بأحد مستشفيات الرياض وتقدم لهم هدايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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