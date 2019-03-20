بالصور: خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية سيشل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، الرئيس داني فور؛ رئيس جمهورية سيشل.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين، بالضيف الذي أبدى سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وتمّ استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

كما حضره من جانب جمهورية سيشل، وزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط والاقتصاد موريس لوستو، ووزيرة شؤون رئيس الدولة أود لبلين، والمستشار الخاص للرئيس هانز أقلي، والمستشار الاقتصادي للرئيس بيترون بيل.