«هدف»: نتحمّل نسبة من أجور موظفي القطاع الخاص لمدة 36 شهرًا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، تحمُّله نسبةً من أجور السعوديين والسعوديات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص لمدة 36 شهرًا، وذلك ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وقال الصندوق، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّ هذه الخطوة تأتي سعيًا إلى تحفيز المنشآت على التوطين، ورفع إسهام المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها السوق.

وبحسب البيان، أقرّت آلية عمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بتوجيه 70% من دعم البرنامج للتوظيف، و30% لدعم التدريب؛ وذلك بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، فيما تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف المدعوم عن طريق البرنامج، إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة.

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كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.

وطبقًا لضوابط البرنامج، فإنَّ الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم أربعة آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر عشرة آلاف ريال، ويتركّز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

كما يستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يومًا، ويشمل كذلك حديثي التخرج.

وبدأ صندوق «هدف» تقديم الدعم للمنشآت لتوظيف السعوديين والسعوديات في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يستهدف البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع إسهام السعوديين والسعوديات في سوق العمل، وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.