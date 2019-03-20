حضور مبهر للمرأة السعودية في معرض الرياض للكتاب

نشرت وزارة الإعلام، اليوم الأربعاء، فيديوجراف عن مشاركة المرأة في معرض الرياض الدولي للكتاب تحت عنوان «المرأة.. حضور متميز ومشاركة فعالة».

شاركت المرأة بقوة في المعرض، سواء كقارئة حرصت على شراء الكتب، أو مؤلفة أثرت الفعاليات بثقافتها وعلمها، كما لعبت دورًا مهمًا في الإجراءات التنظيمية للمعرض.

وبيّنت الوزارة أنّ المرأة قدَّمت دورًا ثقافيًّا ملهمًا خلال هذه الفعاليات، ونقلت عن إحدى المؤلِّفات قولها قدّمت أول أعمالها خلال المعرض: «أنا أعتزّ بوقفة أبناء وطني معيفي إصداري الأول.. أتشرف بهذا الشيء، والمرأة أصبح لها دور قيادي في جميع المجالات».

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كما نقلت عن إحدى المُنظِّمات: «دور (المرأة) أصبح مهمًا جدًا.. صَحيح أنّه في السابق كان مهمًا لكنّنا في الوقت الحالي ظهرنا بشكل أكبر، وأصبحنا نعمل على أنفسنا لنُظِهر دور المرأة في المجتمع السعودي بشكل عام، وهذا أمرٌ يمثّل سعادة بالغة لنا».

فيما ذكرت إحدى الزائرات: «مشاركة المرأة ضرورية؛ لأنّها تمثّل نصف المجتمع وتمثل دورًا أساسيًّا به.. ومعرض الرياض يركز بشكل كبير على المرأة وحضورها الكبير»، فيما قالت أخرى: «السيدات لم يقصّرن في أي شيء خلال المعرض سواء الحضور أو التنظيم أو التأليف، ولاحظنا وجود دور نشر مخصصة للنساء.. هذا أمر فعال ورائع جدًا، ولم يكن متوقعًا بهذه الدرجة».

وانطلقت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الأربعاء الماضي، بعنوان «الكتاب بوابة المستقبل»، وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة أكثر من 913 دارًا للنشر ومؤسسة من 30 دولة عربية وأجنبية، بينما تحلّ مملكة البحرين «ضيف شرف» في نسخة المعرض هذا العام.

وقال المشرف على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، مدير المعرض عبدالله الكناني: إنّ المعرض افتتح بواباته بمسميات مشروعات رؤية المملكة 2030 بشكلها الجديد، ومن خلال مسارات ترددية وتسجيل إلكتروني عبر تطبيق المعرض الذي يوفّر للزائر الوصول إلى المعرض في أقل مدة وأسهل طريقة؛ حيث سيحظى الزائرون عبر التسجيل الإلكتروني بمزايا داخل المعرض، الذي يقدم خدمات شاملة لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة.