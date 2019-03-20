مستشفى عبدالرحمن الفيصل بالرياض يحتفي بيوم «الخدمة الاجتماعية»

أتاحت للمواطنين فرصة المناقشة وتقديم الاستفسارات
دشَّن قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، الأربعاء، فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الطبية تحت عنوان «الارتقاء بالخدمة الاجتماعية».
جاء ذلك بحضور مدير المستشفى بالإنابة الدكتور عايض القرني الذي قصَّ شريط الافتتاح، والمدير الطبي الدكتور يوسف البلوي، وكذا جمع غفير من المواطنين الذين أُتِيحت لهم فرصة الحوار والمناقشة والاستفسارات حول الأخصائي الاجتماعي والخدمة الاجتماعية ودورهم في خدمة الفرد والمجتمع.
وتناول القرني، في كلمةٍ له، الغرض من إقامة مثل هذه الفعاليات في المستشفى، وتلا ذلك شرحٌ مفصلٌ من رئيس قسم الخدمة الاجتماعية بالإنابة الأخصائي الاجتماعي سعد الحارثي عن قسم الخدمة الاجتماعية الطبية، ودور الأخصائي الاجتماعي في مجال الرعاية الطبية بوجه خاص ودوره في المجتمع بشكل عام.
وأقيم كذلك، معرضٌ توعوي نظّمه مجموعة من الأخصائيات في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل؛ للتعريف بالخدمة الاجتماعية ودورها داخل المستشفى في سدّ احتياجات المرضى ومساعدتهم للتغلب على الصعوبات التي تواجههم.
وقدّم قسما الطب المنزلي والعلاج الطبيعي بالمستشفى بأركان توعوية، فضلًا عن عروضٍ لجمعية الأطفال المعاقين بجنوب الرياض، والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية.
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