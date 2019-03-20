السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة ثار يناقش المشروعات التنموية بالمحافظة



13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

رأس محافظ محافظة ثار بمنطقة نجران، محمد بن محمد بن عفيصان اليوم، جلسة المجلس المحلي، وذلك بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات التنموية التي تخدم الأهالي، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير سبل الحياة الكريمة كافة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.

كما ناقش محافظ ثار مع مدير خدمات المياة بالمحافظة محمد الزبيدي خدمات المياه المقدمة للمحافظة والمراكز.// انتهى //

16:26ت م

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