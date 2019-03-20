السعودية اليوم / أكثر من ٣٠ مستفيدًا من ورشة عمل " تنمية مهارات التعامل مع الزائر " بأبها



أبهـا 13 رجب 1440 هـ الموافق 20 مارس 2019 م واس

اختتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث بمنطقة عسير بفندق قصر أبها أمس، ورشة عمل استهدفت منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال " تنمية مهارات التعامل مع الزائر "، بحضور أكثر من ٣٠ متدربًا.

وتناول المدرب الدكتور ماجد العصيمي خلال الورشة أهم قيم وأخلاقيات العمل أثناء التعامل مع الزائر وأنواع وخصائص الاتصال الإنساني وأهمية السياحة من المنظور الدولي والمحلي، كما تطرق إلى معرفة دور هيئة السياحة والتراث في التنظيم والإشراف على القطاع السياحي.

وأكد مدير عام هيئة السياحة والتراث بعسير المهندس محمد العمرة, دور الهيئة في التعريف بأهم مهارات التعامل مع الزائر لكونها من أهم أبجديات البناء السياحي المميز، موضحًا أنها تعمل على تكوين شراكات وعلاقات مع الجهات ذات العلاقة بالسائح وعمل برامج تدريبية تعزز البرامج السياحية واستقبال الزوار من خلال عمل تدريبي احترافي يستهدف بناء الإنسان وتنمية الفكر السياحي لدى منسوبي العديد من القطاعات الحكومية والخاصة ممن لهم تعامل مع الجمهور، عادًا أن هذا التوجه من الأولويات الداعمة للسياحة في المنطقة.

ونوه العمرة بالاهتمام الكبير الذي يجده قطاع السياحة ضمن رؤية المملكة 2030، مما يستوجب تطوير الأداء للتعامل مع الزائر وعلى أهمية التعامل الميداني مع شرائح المجتمع والزوار، بهدف تنمية مهاراتهم على التعامل الفعال مع الزائر، موضحًا أن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة من البرامج المشتركة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تتمثل في التوعية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية.

// انتهى //

16:22ت م

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